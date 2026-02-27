В Петербурге поймали юного зацепера, который катался на Ласточке ради ощущений

— Правоохранители обнаружили видео, на котором мальчик катается снаружи поезда, и начали расследование. Подростка и его родителей вызвали в отделение полиции, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции. Выяснилось, что мальчик проехал между вагонами поезда, который двигался со скоростью 160 км/ч. Подросток признался, что занимается зацепингом уже около полугода ради острых ощущений.