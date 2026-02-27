В Петербурге поймали юного зацепера, который катался на Ласточке ради ощущений

В Петербурге задержали 13-летнего зацепера, который катался на скоростном поезде «Ласточка». Мальчик зацепился за поезд и снимал видео, публикуя их в Сеть. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
— Правоохранители обнаружили видео, на котором мальчик катается снаружи поезда, и начали расследование. Подростка и его родителей вызвали в отделение полиции, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции. Выяснилось, что мальчик проехал между вагонами поезда, который двигался со скоростью 160 км/ч. Подросток признался, что занимается зацепингом уже около полугода ради острых ощущений.
В отношении родителей составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей. Сам мальчик поставлен на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
Полиция потребовала заблокировать группу, в которой подросток выкладывал свои видео, и провела родительское собрание в школе, чтобы предупредить об опасности нарушения правил поведения на железной дороге.