В Чувашии пройдут геоботанические экспедиции по маршрутам 100-летней давности

ЧЕБОКСАРЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты начали восстанавливать экспедиционные ботанические маршруты 100-летней давности в Чувашии. В 2026—2027 годах по ним пройдут ученые из нескольких регионов для оценки изменений распространения растений и составления цифровой карты, сообщила ТАСС ученый секретарь Чувашского национального музея, руководитель проекта Татьяна Давыдова.
«Начали работу с документами [геоботанической экспедиции 1926−1932 гг.], чтобы восстановить маршруты 100-летней давности и составить техническое задание для [новой] экспедиции. Работы будут проводиться по проекту “Растительный покров Чувашии: 100 лет исследований и перемен”. [Ожидается, что помимо Чувашии], в нем примут участие [специалисты] из Рязани, Казани, [а также Самарской области]», — отметила Давыдова.
Проект направлен на изучение динамики растительного покрова Чувашии за последние 100 лет. По итогам экспедиции составят, в частности, цифровую карту растительности, издадут научный сборник и подготовят рекомендации для Минприроды республики, в том числе с предложениями по особо охраняемым территориям. «Два года будем ходить по экспедициям, итоги проекта представим в конце февраля 2028 года», — сообщила Давыдова.
100-летию первой геоботанической экспедиции посвятили межрегиональную научно-практическую конференцию, которая состоялась в музее 27 февраля. Участники обсудили ботанические и зоологические исследования, вопросы охраны окружающей среды и естественно-научного музейного дела.
Первая экспедиция по изучению растительности проводилась в 1926—1932 годах под руководством профессора Казанского университета Андрея Гордягина. Тогда руководителем полевых работ в Чувашии была Александра Плетнева-Соколова, чьи материалы легли в основу современных сравнительных исследований. Было отмечено, что удалось собрать гербарий из нескольких тысяч образцов, которые вошли в фонд музея. Также была вручную нарисована карта с указанием маршрутов и произрастающих растений, в том числе малоизученных и редких видов.