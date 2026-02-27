В Чувашии пройдут геоботанические экспедиции по маршрутам 100-летней давности

Первая экспедиция по изучению растительности проводилась в 1926—1932 годах под руководством профессора Казанского университета Андрея Гордягина. Тогда руководителем полевых работ в Чувашии была Александра Плетнева-Соколова, чьи материалы легли в основу современных сравнительных исследований. Было отмечено, что удалось собрать гербарий из нескольких тысяч образцов, которые вошли в фонд музея. Также была вручную нарисована карта с указанием маршрутов и произрастающих растений, в том числе малоизученных и редких видов.