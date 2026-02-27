Жители СЖМ в Ростове остались без света из-за аварии

Инцидент произошёл 27 февраля около 11:00: подача электроэнергии прервалась в нескольких десятках многоэтажных домов на улице Добровольского, а также на участках проспектов Королёва и Космонавтов.
В результате поломки перестали работать лифты в жилых домах и светофоры на близлежащих перекрёстках.
Аварийно‑восстановительные бригады оперативно выехали на место происшествия — в настоящее время ведутся работы по устранению последствий сбоя.
Ранее аналогичная ситуация сложилась в Первомайском районе Ростова: там из‑за аварии жители остались без водоснабжения.