Жители СЖМ в Ростове остались без света из-за аварии

Об этом рассказали в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент произошёл 27 февраля около 11:00: подача электроэнергии прервалась в нескольких десятках многоэтажных домов на улице Добровольского, а также на участках проспектов Королёва и Космонавтов.

В результате поломки перестали работать лифты в жилых домах и светофоры на близлежащих перекрёстках.

Аварийно‑восстановительные бригады оперативно выехали на место происшествия — в настоящее время ведутся работы по устранению последствий сбоя.

Ранее аналогичная ситуация сложилась в Первомайском районе Ростова: там из‑за аварии жители остались без водоснабжения.