Первые участницы конкурса красоты BRICS 2026 прибывают в Казань

Участницы конкурса красоты БРИКС постепенно прибывают в Казань. В аэропорту девушек встречают с традиционным татарским размахом — караваем, чак-чаком, национальными песнями и танцами.

Источник: предоставлено пресс-службой конкурса Miss, Mrs и Little Miss BRICS 2026

Всего на конкурс зарегистрировалась 51 участница из 17 стран мира. Это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Индонезия, Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Вьетнам и ОАЭ.

От каждой страны выступят представительницы в трех категориях — маленькие мисс (Little Miss), молодые девушки (Miss) и замужние женщины с детьми (Mrs).

Оценивать конкурсанток по своим направлениям будут эксперты, которые вошли в состав жюри: визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, певец Марк Тишман, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие.

В рамках конкурсной программы большинство членов жюри дадут участницам мастер-классы.

Ювелирным экспертом выступит Юрий Толмачев, вице-президент дома CHAMOVSKIKH. Бренд создал три короны для победительниц конкурса красоты. Среди других звездных членов жюри — Ольга Серябкина, Ольга Бузова, Нюша, Ханна.

Торжественная церемония открытия пройдет 2 марта с участием артистов ZIVERT, MONA и DINARA.

