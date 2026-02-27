Ричмонд
В Волгодонске завели дело после отравления посетителей фуд-корта ТРЦ

Представители СК начали выяснять ситуацию с отравлением в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске после отравления посетителей общепита завели уголовное дело. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ). Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

— Возбуждено уголовное дело по факту отравления посетителей торговых точек общественного питания. Поводом послужила информация, размещенная в СМИ о том, что порядка 20 человек были госпитализированы после посещения одной из точек общепита в ТРЦ Волгодонска, — комментируют в СК.

Следователи сейчас выясняют точное число пострадавших. Кроме того, представители ведомства оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Также в ситуации разбираются представители прокуратуры.

Добавим, инцидент сегодня подтвердили и в управлении Роспотребнадзора. Специалисты выяснили, что после посещения фуд-корта ТРЦ на улице Весенней были зафиксированы «случаи острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом». На месте отобрали пробы, персонал общепита проверили на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

