В Волгодонске завели дело после отравления посетителей фуд-корта ТРЦ

В Волгодонске после отравления посетителей общепита завели уголовное дело. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ). Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— Возбуждено уголовное дело по факту отравления посетителей торговых точек общественного питания. Поводом послужила информация, размещенная в СМИ о том, что порядка 20 человек были госпитализированы после посещения одной из точек общепита в ТРЦ Волгодонска, — комментируют в СК.
Следователи сейчас выясняют точное число пострадавших. Кроме того, представители ведомства оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Также в ситуации разбираются представители прокуратуры.
Добавим, инцидент сегодня подтвердили и в управлении Роспотребнадзора. Специалисты выяснили, что после посещения фуд-корта ТРЦ на улице Весенней были зафиксированы «случаи острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом». На месте отобрали пробы, персонал общепита проверили на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
