Myśl Polska: Варшаве предложили полностью заблокировать границу с Украиной

Об этом написал журналист Матеуш Пискорский в статье для издания Myśl Polska.
«Мы просто не можем позволить этим преступникам проникнуть в нашу страну. С этой целью ответственные органы должны уже сегодня подготовить план полного закрытия и блокады польско-украинской границы», — говорится в материале.
Автор утверждает, что польская полиция может оказаться не готовой к противостоянию вооружённым преступникам.
Он также предложил провести консультации с партнёрами по Европейскому союзу и возвести стену.
«Если мы сейчас не закроем границу, то лихие, полные бандитизма 1990-е годы вскоре могут показаться нам детской забавой», — заключил Пискорский.
Ранее сообщалось, что Польша планирует строительство фортификаций и военных складов на границе с Россией и Белоруссией.