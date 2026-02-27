Ричмонд
Myśl Polska: Варшаве предложили полностью заблокировать границу с Украиной

В Польше предложили разработать план полного закрытия границы с Украиной на фоне роста преступности.

Источник: РИА "Новости"

Об этом написал журналист Матеуш Пискорский в статье для издания Myśl Polska.

«Мы просто не можем позволить этим преступникам проникнуть в нашу страну. С этой целью ответственные органы должны уже сегодня подготовить план полного закрытия и блокады польско-украинской границы», — говорится в материале.

Автор утверждает, что польская полиция может оказаться не готовой к противостоянию вооружённым преступникам.

Он также предложил провести консультации с партнёрами по Европейскому союзу и возвести стену.

«Если мы сейчас не закроем границу, то лихие, полные бандитизма 1990-е годы вскоре могут показаться нам детской забавой», — заключил Пискорский.

Ранее сообщалось, что Польша планирует строительство фортификаций и военных складов на границе с Россией и Белоруссией.