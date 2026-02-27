Запатентованы уникальные разработки для оборонной и электронной промышленности

По словам ректора вуза, отличие «двухщелевой антенны Вивальди» — ее особая конструкция. «Благодаря трем лепесткам на подложке и двум раскрывающимся щелям она способна ловить сигнал с более широкого направления, чем обычные аналоги, и при этом оставаться небольшой по размеру. Такие антенны критически важны для радиолокации и систем управления: они помогают точнее определять местоположение объектов (пеленгация) и обеспечивают устойчивую связь даже в сложных условиях. ДГТУ активно сотрудничает с промышленными предприятиями региона, и большинство разработок ориентированы на решение существующих в отрасли задач», — заключил Баламирзоев.