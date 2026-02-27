Запатентованы уникальные разработки для оборонной и электронной промышленности

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые в Дагестане запатентовали уникальные разработки для оборонной и электронной промышленности. Об этом ТАСС сообщил ректор Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) Назим Баламирзоев.
«Ученые Дагестанского государственного технического университета получили патенты на две инновационные разработки, способные значительно повысить надежность микроэлектроники и эффективность систем радиолокации. Проекты ориентированы на нужды оборонно-промышленного комплекса и гражданского сектора. Так, наши ученые нашли простой и эффективный способ получения защитных пленок на основе оксида ванадия. Это открытие важно для производителей полупроводниковых приборов. Второе важное изобретение — так называемая двухщелевая антенна Вивальди. Это компактная, но очень мощная антенна, которая работает в сверхшироком диапазоне частот», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в части получения защитных пленок сотрудники университета предложили осаждать защитный слой из газовой фазы при относительно невысокой температуре — всего 150−300 градусов Цельсия. «Это настоящий прорыв, ведь теперь можно обрабатывать чувствительные материалы без разрушения их физических свойств. Разработка позволяет сохранять металлизацию и свойства полупроводников, что продлевает срок службы электроники и делает ее надежнее», — добавил Баламирзоев.
По словам ректора вуза, отличие «двухщелевой антенны Вивальди» — ее особая конструкция. «Благодаря трем лепесткам на подложке и двум раскрывающимся щелям она способна ловить сигнал с более широкого направления, чем обычные аналоги, и при этом оставаться небольшой по размеру. Такие антенны критически важны для радиолокации и систем управления: они помогают точнее определять местоположение объектов (пеленгация) и обеспечивают устойчивую связь даже в сложных условиях. ДГТУ активно сотрудничает с промышленными предприятиями региона, и большинство разработок ориентированы на решение существующих в отрасли задач», — заключил Баламирзоев.