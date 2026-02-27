В самарском зоопарке погасили почтовые марки с ящерицами

В Самаре прошла торжественная церемония гашения почтовых марок из серии «Фауна России». На четырех марках изображены крымский геккон, ящерица линдгольма, ушастая круглоголовка и степная агама. Автор дизайна — Владимир Бельтюков. Тираж блока составил 45 тысяч экземпляров, номинал каждой марки — 25 рублей, сообщает министерство культуры Самарской области.
«Церемония является торжественной презентацией нового знака почтовой оплаты. Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров», — отметили участники церемонии.
Место для мероприятия выбрали не случайно. Самарский зоопарк — ключевой центр изучения и сохранения рептилий в регионе. В событии участвовали представители почты, зоопарка, филателисты и любители террариумных животных.