В самарском зоопарке погасили почтовые марки с ящерицами

Новый блок марок «Фауна России» презентовали в Самаре.

Источник: Министерство культуры Самарской области

В Самаре прошла торжественная церемония гашения почтовых марок из серии «Фауна России». На четырех марках изображены крымский геккон, ящерица линдгольма, ушастая круглоголовка и степная агама. Автор дизайна — Владимир Бельтюков. Тираж блока составил 45 тысяч экземпляров, номинал каждой марки — 25 рублей, сообщает министерство культуры Самарской области.

«Церемония является торжественной презентацией нового знака почтовой оплаты. Марки, погашенные в день выпуска, представляют особую ценность для коллекционеров», — отметили участники церемонии.

Место для мероприятия выбрали не случайно. Самарский зоопарк — ключевой центр изучения и сохранения рептилий в регионе. В событии участвовали представители почты, зоопарка, филателисты и любители террариумных животных.