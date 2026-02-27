В Минкульт Башкирии назначили временного руководителя: вместо арестованной Шафиковой ведомство возглавила Наталья Лапшина

После задержания и ареста Амины Шафиковой исполняющей обязанности министра культуры Башкирии стала первый заместитель руководителя ведомства Наталья Лапшина. Об этом со ссылкой на источники в правительстве республики сообщило издание «РБК Уфа».
Назначение временного руководителя анонсировал 24 февраля глава региона Радий Хабиров, поручив правительству определить кандидата, чтобы министерство не оставалось без управления.
Наталье Лапшиной 51 год, она родом из Челябинской области. Окончила Башкирский государственный педагогический университет. Карьеру начинала заместителем директора школы № 10 в Кумертау, где до 2019 года работала на различных должностях, включая пост заместителя главы города по социальной и кадровой политике. В мае 2019 года ее назначили первым заместителем министра культуры Башкирии. В этой должности она курировала программное развитие отрасли, этнокультурное сотрудничество, межрегиональные связи, а также кадровую и правовую работу в сфере культуры и искусства.
Амина Шафикова была задержана 18 февраля, а на следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал ее до 17 апреля. Экс-министру вменяют растрату и получение взятки в особо крупном размере. Официальные подробности дела не раскрываются, однако источники связывают его с госзакупками учреждений, подведомственных региональному Минкульту.
Радий Хабиров назвал арест Шафиковой «тяжелым эпизодом» для управленческой команды. Он подчеркнул, что считает ее порядочным человеком и эффективным министром, и выразил непонимание, почему к матери несовершеннолетнего ребенка применили именно заключение под стражу. Глава республики предложил оказать помощь семье экс-министра и заявил, что готов подписать ходатайство в ее поддержку.
В мае 2025 года в Уфе задержали народного артиста Башкирии, директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. В августе по тому же делу была задержана предпринимательница Гульнара Юрина. Позже в рамках расследования, связанного с Юриной, задержали директоров Госоркестра Башкирии и Башгосфилармонии Артура Назиуллина и Алмаза Саетова.
