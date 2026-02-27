В Минкульт Башкирии назначили временного руководителя: вместо арестованной Шафиковой ведомство возглавила Наталья Лапшина

Наталье Лапшиной 51 год, она родом из Челябинской области. Окончила Башкирский государственный педагогический университет. Карьеру начинала заместителем директора школы № 10 в Кумертау, где до 2019 года работала на различных должностях, включая пост заместителя главы города по социальной и кадровой политике. В мае 2019 года ее назначили первым заместителем министра культуры Башкирии. В этой должности она курировала программное развитие отрасли, этнокультурное сотрудничество, межрегиональные связи, а также кадровую и правовую работу в сфере культуры и искусства.