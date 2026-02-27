Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Синоптики считают, что снег в Москве может растаять не раньше середины апреля, если же снежный покров сохранится до мая — это будет впервые в истории.
Главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru отметила, что для таяния скопившегося снега потребуется довольно продолжительный период теплой погоды с температурой выше нуля в течение суток. Кроме того, по ее словам, могут помочь туманы и дожди — «обычно все эти факторы сходятся воедино в районе 22−23 марта». Однако, по предварительным прогнозам, волна тепла немного запоздает.
«По долгосрочным прогнозам, мощное тепло в Москву придет только в конце марта. Вот на это и будем уповать, чтобы хотя бы к середине апреля снег растаял», — отметила синоптик.
Подчеркивается, что точно определить, когда в городе растает весь снег, сложно, потому что снег считается полностью растаявшим тогда, когда его не остается у контрольной рейки на метеоплощадке. Как отметил климатолог Николай Терешонок, в среднем снег в Москве исчезает в районе 2 апреля — «при этом за всю историю наблюдений на метеостанции на ВДНХ, то есть с 1936 года, до мая сугробы на ней не задерживались никогда».
«В лесах и оврагах снег, конечно же, сохранялся до мая, такое бывало, а иногда он кое-где продолжает лежать и до июня. Но лишь местами, и это нельзя назвать сохранением снежного покрова. Сейчас снега действительно много, и не думаю, что к нам придут такие заоблачные температуры, что он сразу же растает. Конечно, процесс затянется, может, даже до середины апреля», — резюмировал специалист.