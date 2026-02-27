Четыре года самой бессмысленной волне эмиграции из России

А вот эмиграция 2022 года — стала. Семьями, отрывая детей от школ и кружков, забирая стариков из их поликлиник, неслись сотни тысяч граждан в никуда, но с уверенностью, что скоро вернутся. Некоторые даже считали, что возвращаться будут в Россию на «Абрамсах». Другие — что через два месяца в стране установится западная власть, при которой они «наконец-то» заживут спокойно. Грубо говоря, ехали, веря, что совсем скоро над родиной установят протекторат. Как они себе представляли ядерную державу, которая позволит ввести над собой протекторат, и зачем в такую страну собирались возвращаться, я не знаю.