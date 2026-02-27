Ричмонд
Острую кишечную инфекцию выявили у посетителей фуд-корта в Волгодонске

Ситуацию с отравлением детей и подростков в Волгодонске расследует Роспотребнадзор.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске среди посетителей фуд-корта ТРЦ выявили случаи острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом. Пострадали дети и подростки, сообщили 27 февраля в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Провели отбор проб продуктов, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов. Персонал общественного питания, а также обслуживающий персонал фуд-корта обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций, — прокомментировали в управлении Роспотребнадзора.

На данный момент лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ситуации разбираются представители СК и прокуратуры.

