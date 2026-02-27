Острую кишечную инфекцию выявили у посетителей фуд-корта в Волгодонске

— Сейчас проводится эпидемиологическое расследование. Провели отбор проб продуктов, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов. Персонал общественного питания, а также обслуживающий персонал фуд-корта обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций, — прокомментировали в управлении Роспотребнадзора.