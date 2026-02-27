Ни проехать, ни пройти: «Европейские дороги» в Молдове становятся настоящей угрозой для жизни людей

«В Семеновке живут один или два человека. Там дороги вообще нет, туда только на какой-то “Ниве” можно проехать или на тракторе. Особенно сейчас дорогу размывает полностью. В случае чего, даже не знаю, как люди оттуда выберутся», — рассказал селянин.