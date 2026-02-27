Ни проехать, ни пройти: «Европейские дороги» в Молдове становятся настоящей угрозой для жизни людей

Съемочная группа программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове» решила поехать в село Семеновка, Хынчештского района. Но попасть туда не смогла, застряв в 4−5 км от села. Причиной всему — «европейские дороги», больше похожие на непроходимое болото.
«В Семеновке живут один или два человека. Там дороги вообще нет, туда только на какой-то “Ниве” можно проехать или на тракторе. Особенно сейчас дорогу размывает полностью. В случае чего, даже не знаю, как люди оттуда выберутся», — рассказал селянин.
Непроходимые «европейские дороги» становятся настоящей угрозой для жизни людей, особенно в небольших, пустеющих селах, в которых остались, преимущественно, пожилые люди. Как в экстренной ситуации в ту же Семёновку доберётся скорая или пожарные — вопрос открытый. А ведь там живут люди!