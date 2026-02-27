Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

На этой неделе Волож получил подтверждение того, что он больше не является гражданином России, рассказал собеседник агентства. По его словам, предприниматель нацелен сосредоточиться на развитии своей голландской неооблачной компании Nebius Group NV. У миллиардера (состояние $3,3 млрд по данным Bloomberg Billionaires Index) остается израильский паспорт, сказано в статье.

Волож после начала Россией военной операции на Украине попал под санкции ЕС. После этого он покинул российскую компанию. В августе 2023 года Волож осудил боевые действия на Украине.

Летом прошлого года Yandex NV продала российские активы за $5,4 млрд. На следующий день Волож вернулся на должность гендиректора нидерландской компании, которая впоследствии была переименована в Nebius Group. Он заявил об отсутствии связей с Россией, а свой отъезд из страны и сделку с «Яндексом» сравнил с «исходом из Египта».