Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России

Летом прошлого года Yandex NV продала российские активы за $5,4 млрд. На следующий день Волож вернулся на должность гендиректора нидерландской компании, которая впоследствии была переименована в Nebius Group. Он заявил об отсутствии связей с Россией, а свой отъезд из страны и сделку с «Яндексом» сравнил с «исходом из Египта».