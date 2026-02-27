В Казани до 25 апреля продлили перекрытие улицы Авангардная

Согласно документу, ограничения будут действовать до 25 апреля 2026 года. Движение транспорта перекрыто на участке улицы Авангардной в районе домов №№ 143, 145, 149, 151, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 167а. Также ограничение распространяется на улицу Владимира Кулагина, в районе дома № 2.