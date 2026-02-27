Полина Гагарина собрала аншлаг на концерте в Новосибирске: 15 фото

Тысячи зрителей, живой звук и яркое световое шоу — в Новосибирске прошёл концерт Полины Гагариной в «Сибирь-Арене» Артистка представила масштабную программу с уже полюбившимися хитами и новыми композициями. Зал подпевал практически каждой песне, а некоторые зрители включали фонарики на телефонах, превращая арену в море огней. Во время концерта Гагарина активно общалась с публикой. В один из моментов она устроила шуточную «перекличку» тёзок, пересчитав Полин в зале. Певица заявила, что у её имени должен быть собственный гимн, а затем добавила, что такой гимн можно посвятить любой женщине — особенно в преддверии 8 Марта. Концерт продолжался около двух часов и завершился бурными аплодисментами. Самые яркие моменты выступления — в нашем фоторепортаже.