Коллекторы из Ростова заплатят штраф за угрозы жительнице Югры

Ростовских коллекторов оштрафовали на 180 тысяч рублей за телефонные угрозы.

Источник: Комсомольская правда

Коллекторское агентство из Ростовской области привлекли к ответственности за угрозы жительнице города Урая. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФССП Югры сообщает издание «Панорама Ростов-на-Дону».

Женщина пожаловалась на коллектора, разговаривавшего на повышенных тонах, оскорблявшего ее. Доказательствами оказались аудиозапись разговора и детализация услуг оператора связи.

— Выяснилось, что представитель коллекторского агентства угрожал подключить к разбирательству родственников и коллег, переходил на оскорбления, не говорил, какую компанию представляет, — рассказали в ФССП.

Позже оказалось, что агентство уже привлекалась к административной ответственности за нарушения. Теперь компания должна заплатить штраф в 180 тысячи рублей.

