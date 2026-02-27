Коллекторы из Ростова заплатят штраф за угрозы жительнице Югры

Коллекторское агентство из Ростовской области привлекли к ответственности за угрозы жительнице города Урая. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФССП Югры сообщает издание «Панорама Ростов-на-Дону».
Женщина пожаловалась на коллектора, разговаривавшего на повышенных тонах, оскорблявшего ее. Доказательствами оказались аудиозапись разговора и детализация услуг оператора связи.
— Выяснилось, что представитель коллекторского агентства угрожал подключить к разбирательству родственников и коллег, переходил на оскорбления, не говорил, какую компанию представляет, — рассказали в ФССП.
Позже оказалось, что агентство уже привлекалась к административной ответственности за нарушения. Теперь компания должна заплатить штраф в 180 тысячи рублей.
