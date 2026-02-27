В последний день зимы и первый день весны в Уфе пройдут сельхозярмарки

В предстоящие выходные в Уфе развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане и гости столицы смогут купить мясо, овощи и другие продукты напрямую от производителей Башкирии.
Завтра, 28 февраля, торговля будет организована на нескольких площадках:
— участок автодороги на улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской);
— площадка на улице Рабкоров, 20;
— возле парка «Волна»;
— перед Дворцом спорта;
— перед Дворцом молодежи;
— на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье, 1 марта, ярмарки продолжат работу на тех же точках, за исключением парка «Волна» и Дворца молодежи. Время работы в оба дня — с 09:00 до 16:00.
Для проведения ярмарок в Демском районе 28 февраля и 1 марта с 07:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Правды. Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрутов.
К участию приглашаются все желающие республиканские сельхозпроизводители.
