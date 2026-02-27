Ричмонд
В последний день зимы и первый день весны в Уфе пройдут сельхозярмарки

28 февраля и 1 марта в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные в Уфе развернутся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане и гости столицы смогут купить мясо, овощи и другие продукты напрямую от производителей Башкирии.

Завтра, 28 февраля, торговля будет организована на нескольких площадках:

— участок автодороги на улице Правды (от Ухтомского до Новороссийской);

— площадка на улице Рабкоров, 20;

— возле парка «Волна»;

— перед Дворцом спорта;

— перед Дворцом молодежи;

— на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 1 марта, ярмарки продолжат работу на тех же точках, за исключением парка «Волна» и Дворца молодежи. Время работы в оба дня — с 09:00 до 16:00.

Для проведения ярмарок в Демском районе 28 февраля и 1 марта с 07:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Правды. Водителей просят учитывать ограничение при планировании маршрутов.

К участию приглашаются все желающие республиканские сельхозпроизводители.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.