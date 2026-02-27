Ричмонд
БЖД сказала, что нельзя делать в интернете белорусским железнодорожникам

О том, что нельзя делать в интернете белорусским железнодорожникам, рассказали в БЖД.

Белорусская железная дорога рассказала о том, что нельзя делать в интернете белорусским железнодорожникам. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале белорусского перевозчика.

«Для работников БЖД недопустимо выступление от имени Белорусской железной дороги, а также размещение информации и комментариев, в том числе в сети интернет, относительно ее деятельности, за исключением случаев, предусмотренных их трудовыми обязанностями», — говорится в сообщении.

Как поясняется, данное требование содержится в одной из статей Кодекса профэтики сотрудников БЖД.

