БЖД сказала, что нельзя делать в интернете белорусским железнодорожникам

Белорусская железная дорога рассказала о том, что нельзя делать в интернете белорусским железнодорожникам. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале белорусского перевозчика.
«Для работников БЖД недопустимо выступление от имени Белорусской железной дороги, а также размещение информации и комментариев, в том числе в сети интернет, относительно ее деятельности, за исключением случаев, предусмотренных их трудовыми обязанностями», — говорится в сообщении.
Как поясняется, данное требование содержится в одной из статей Кодекса профэтики сотрудников БЖД.
