Коммунальщики продолжают убирать Петербург после сильного снегопада

В Петербурге усилили работу по уборке улиц и обслуживанию инфраструктуры после минувшего снегопада. Напомним, вечером 26 февраля на Северную столицу обрушилась метель, которую следом разбавил ледяной дождь. Около четырех тысяч дворников расчищают снег на дорогах и тротуарах, а также очищают водоотводные каналы, чтобы обеспечить отвод воды в ливневую систему. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. Также на улицы города вышло более тысячи специальных уборочных машин.