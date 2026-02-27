Коммунальщики продолжают убирать Петербург после сильного снегопада

В Петербурге усилили работу по уборке улиц и обслуживанию инфраструктуры после минувшего снегопада. Напомним, вечером 26 февраля на Северную столицу обрушилась метель, которую следом разбавил ледяной дождь. Около четырех тысяч дворников расчищают снег на дорогах и тротуарах, а также очищают водоотводные каналы, чтобы обеспечить отвод воды в ливневую систему. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин. Также на улицы города вышло более тысячи специальных уборочных машин.
— Ежедневно специалисты проверяют состояние ливневых колодцев, уделяя основное внимание местам, где возможны подтопления. После прогноза сильных осадков и потепления работы по очистке каналов были усилены, — рассказал вице-губернатор. За последние двое суток бригады техники очистили от наледи, снега и мусора около тысячи каналов. Работы ведутся ежедневно, включая оперативные реакции на текущую ситуацию и обращения горожан.
Как рассказал Александр Колесов, объем выпавших осадков 26 февраля составил 22 процента от нормы месяца. Напоминаем, плюсовая температура с дождем приводят к образованию гололеда.
Водителей призывают быть осторожными на на дорогах города, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам также рекомендуется проявлять осторожность на улицах города.