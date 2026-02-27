С улиц Керчи снимают вывески на английском языке

В Керчи продолжается работа по приведению наружной рекламы в соответствие с законодательными нормами. В городе демонтируют вывески, содержащие английские слова.
Согласно федеральному закону, иностранные названия на вывесках должны быть заменены до 1 марта. Многие предприниматели ответственно подошли к этому требованию и обновили свои рекламные конструкции в соответствии с установленными правилами.
Сегодня рекламные конструкции и вывески на английском языке демонтировали на улицах Ленина и Советской.