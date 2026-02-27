Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С улиц Керчи снимают вывески на английском языке

В Керчи продолжают приводить наружную рекламу в соответствие с законодательством.

Источник: администрация Керчи/Tg

В Керчи продолжается работа по приведению наружной рекламы в соответствие с законодательными нормами. В городе демонтируют вывески, содержащие английские слова.

Согласно федеральному закону, иностранные названия на вывесках должны быть заменены до 1 марта. Многие предприниматели ответственно подошли к этому требованию и обновили свои рекламные конструкции в соответствии с установленными правилами.

Сегодня рекламные конструкции и вывески на английском языке демонтировали на улицах Ленина и Советской.