Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградский зоопарк переходит на весенний режим работы с 1 марта

Находиться на территории можно будет с 9:00 до 18:00.

Калининградский зоопарк переходит на весенний режим работы с 1 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

С воскресенья, 1 марта, время работы зоопарка увеличат на час. Находиться на территории разрешат с 9:00 до 18:00. Кассы будут работать с 9:00 до 17:00, а павильоны — с 9:00 до 17:45.

«Обратите внимание: кассы работают на час меньше, чем сам зоопарк. Это означает, что купить входной билет в кассе и зайти внутрь можно только до 17:00, а вот гулять по зоопарку — до 18:00», — рассказали в учреждении.