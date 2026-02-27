Калининградский зоопарк переходит на весенний режим работы с 1 марта. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.
С воскресенья, 1 марта, время работы зоопарка увеличат на час. Находиться на территории разрешат с 9:00 до 18:00. Кассы будут работать с 9:00 до 17:00, а павильоны — с 9:00 до 17:45.
«Обратите внимание: кассы работают на час меньше, чем сам зоопарк. Это означает, что купить входной билет в кассе и зайти внутрь можно только до 17:00, а вот гулять по зоопарку — до 18:00», — рассказали в учреждении.