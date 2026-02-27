Ричмонд
В Уфе пять ночей будет закрыт Восточный выезд: власти объяснили, из-за чего

В Уфе на пять ночей закроют Восточный выезд.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщило о временном перекрытии Восточного выезда из Уфы. Движение будет полностью остановлено по всем направлениям в ночное время с 3 по 7 марта 2026 года — с полуночи до пяти утра.

В эти часы будут закрыты въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и в районе села Федоровка. Ограничения связаны с монтажом конструкций для автоматизированных систем управления дорожным движением.

Водителей просят учитывать это при планировании поездок.

