Суд арестовал основателя Readovka до 25 апреля по подозрению в хищениях

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Костылеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля», — приводит РИА Новости решение судьи Анны Баженовой.
Ранее сообщалось, что дело Костылева связано с госконтрактом о поставках БПЛА.
