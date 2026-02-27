Ричмонд
Суд арестовал основателя Readovka до 25 апреля по подозрению в хищениях

Тверской суд Москвы арестовал основателя Readovka Алексея Костылева по подозрению в хищении более 1 млрд рублей до 25 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Костылеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 апреля», — приводит РИА Новости решение судьи Анны Баженовой.

Ранее сообщалось, что дело Костылева связано с госконтрактом о поставках БПЛА.

