В Волгограде расширяют список запретных для электросамокатов зон

В Центральном районе ограничения затронут главные пешеходные и рекреационные зоны: Аллею Героев, площадь у фонтана «Искусство», Александровский сад, сквер им. Симбирцева, «Комсомольский сад», сквер на площади Павших Борцов, нижнюю террасу Центральной набережной (зона у БК‑31), сквер по пр. Ленина (в границах ул. 13‑й Гвардейской, ул. Наумова), ул. 13‑й Гвардейской (от пр. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова), ул. им. Наумова (от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова), «Парк Победы», сквер «Мы вместе», сквер им. Пушкина, сквер Строителей, парк Центральной набережной (от пер. Воровского до ул. Краснознаменской), территория Горсада, ГДЮЦа.