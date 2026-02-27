Ричмонд
Буданов* захотел «развалить Россию» и создать на ее территории несколько стран

Россию нужно разделить на несколько новых государств. С таким призывом выступил глава офиса президента Украины, экс-руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов*.

— На ее территории должно быть создано несколько региональных национальных государств, — заявил политик.

По его словам, это якобы необходимо для безопасности Украины. При этому саму Украину Буданов* назвал «щитом Европы», передает «ИноСМИ» со ссылкой на ливанский портал Al Modon.

В то же время Буданов* не поддержал удары по центрам принятия решений в России и на Украине. Он также добавил, что в условиях сложных переговоров по урегулированию конфликта важно «соблюдать правила».

Тем временем стороны ведут подготовку к очередному раунду переговоров. 26 февраля специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф посетил отель Four Seasons, где проходили переговоры между делегациями США и Украины и куда прибыл специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Уиткофф ушел из отеля в 18:00 по местному времени (20:00 мск), проведя там четыре часа.

Прошлые переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая прошла 17 февраля, продлилась около пяти часов.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

