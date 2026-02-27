В Ростове пообещали установить 1,2 тысячи новых контейнеров для пластика

В Ростове-на-Дону в этом году планируют установить около 1,2 тысячи новых контейнеров для сбора пластика. Работы по обновлению инфраструктуры раздельного накопления отходов проводит региональный оператор ООО «ЭкоЦентр», сообщает издание «Город N» со ссылкой на пресс-службу компании.
В Левенцовке с начала года уже появилось около 90 штук спецтары нового образца. Еще 120 штук должны распределить по контейнерным площадкам «в ближайшее время».
Новые конструкции — железные «сетки» на колесах с поручнями для захвата. Сырье будут отправлять сначала на сортировочные комплексы, а оттуда — на переработку. Для переработки планируют брать только ПЭТ с маркировкой «1», это прозрачные, зеленые, голубые бутылки от напитков и пищевые контейнеры. Стекло, бумагу, картон и коробки тетрапак оставлять в этих сетках запрещено.
В сентябре прошлого года «ЭкоЦентр» критиковал старую систему сбора пластика, отмечая, что прежние емкости неэстетичны, а вывоз отходов происходит хаотично, что приводит к жалобам жителей. Новую тару обещают опустошать по графику.
