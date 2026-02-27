В Ростове пообещали установить 1,2 тысячи новых контейнеров для пластика

Новые конструкции — железные «сетки» на колесах с поручнями для захвата. Сырье будут отправлять сначала на сортировочные комплексы, а оттуда — на переработку. Для переработки планируют брать только ПЭТ с маркировкой «1», это прозрачные, зеленые, голубые бутылки от напитков и пищевые контейнеры. Стекло, бумагу, картон и коробки тетрапак оставлять в этих сетках запрещено.