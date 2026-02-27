Нутрициолог раскрыла неожиданный продукт, который богат магнием

Горох помогает снизить стресс и улучшить сон. Он является отличным источником магния, который важен для нормализации нервной системы, заявила тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. Об этом пишет NEWS.ru.
«В горохе есть множество витаминов группы В, участвующих в обмене веществ и важных для нервной системы, а также микроэлементов. Эта бобовая культура богата магнием, который крайне важен для качества сна и снижения стресса. Имеется и калий, поддерживающий работу сердца», — отметила Яблокова.
Кроме того, горох содержит значительное количество растительного белка — 20−23 грамма на 100 граммов, что делает его хорошим выбором для тех, кто хочет добавить белок в свой рацион. Он помогает надолго утолить голод, предотвращая частые перекусы.
Горох также богат пищевыми волокнами, которые снижают уровень «плохого» холестерина и поддерживают нормальную работу кишечника. Регулярное употребление этого продукта может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовать уровень сахара в крови.
