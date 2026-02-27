На Кубани временно отменят движение электричек из-за ремонтных работ

Жителей Кубани не смогут ездить на электричках четыре дня. Пригородный поезд № 6964 Белореченская — Армавир-Туапсинский, отправляющийся со станции Белореченская в 12.55 и № 6965 Армавир-Туапсинский — Белореченская отправлением со станции Армавир-Туапсинский в 15.18 не будут ходить 2, 4, 11 и 13 марта.