На Кубани временно отменят движение электричек из-за ремонтных работ

Два электрички временно отменят на Кубани из-за ремонта на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Кубани не смогут ездить на электричках четыре дня. Пригородный поезд № 6964 Белореченская — Армавир-Туапсинский, отправляющийся со станции Белореченская в 12.55 и № 6965 Армавир-Туапсинский — Белореченская отправлением со станции Армавир-Туапсинский в 15.18 не будут ходить 2, 4, 11 и 13 марта.

«На станции Назаровский Северо-Кавказской железной дороги будут проводиться ремонтные работы», — рассказали в пресс-службе СКЖД.

Также изменится расписание электрички № 6963 Армавир-Ростовский — Белореченская. В этот период поезд будет отправляться с Армавира на час раньше, чем обычно — в 9.29 вместо 10.39.