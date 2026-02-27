Российские учёные разработали систему очистки воды с помощью ИИ

«Уникальность проекта состоит в комплексном подходе. Он объединяет численное моделирование, искусственный интеллект, различные датчики и систему автоматического регулирования воздухообмена в очистных сооружениях», — рассказала участница проекта, выпускница МАИ Валерия Салимгареева.
Разработка включает два ключевых этапа. Первый — создание «цифрового двойника» очистных сооружений ещё на стадии проектирования. ПО позволяет виртуально просчитать движение водных потоков, распределение примесей и подобрать оптимальную конфигурацию оборудования без дорогостоящих натурных экспериментов. Это сокращает затраты на проектирование на 30−40%.
Второй этап — автоматическое управление в реальном времени. Сеть датчиков отслеживает параметры воды (кислотность, мутность, расход), а ИИ анализирует данные и регулирует работу насосов и дозировочных систем. По оценкам экспертов, внедрение комплекса оптимизирует работу очистных на 25−30%.
В дальнейшем разработчики планируют создать облачную платформу для удалённого управления и мобильное приложение для операторов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при главе государства по вопросам развития технологий ИИ.
