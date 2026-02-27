Российские учёные разработали систему очистки воды с помощью ИИ

Разработка включает два ключевых этапа. Первый — создание «цифрового двойника» очистных сооружений ещё на стадии проектирования. ПО позволяет виртуально просчитать движение водных потоков, распределение примесей и подобрать оптимальную конфигурацию оборудования без дорогостоящих натурных экспериментов. Это сокращает затраты на проектирование на 30−40%.