Врач Демьяновская заявила, что стресс и усталость повышают риск ОРВИ

В моменты, когда человеку нужно собраться и действовать быстро, организм вырабатывает гормон стресса кортизол. При длительном напряжении он остается повышенным, что ведет к истощению надпочечников и подавлению иммунитета. Снижается выработка лимфоцитов и замедляется синтез интерферонов, из-за чего иммунная система хуже распознает вирусы на слизистых, и риск заражения ОРВИ растет.