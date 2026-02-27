Врач Демьяновская заявила, что стресс и усталость повышают риск ОРВИ

После периодов интенсивной работы, экзаменов или соревнований организм часто оказывается уязвим для болезней. Об этом «Газете.Ru» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
В моменты, когда человеку нужно собраться и действовать быстро, организм вырабатывает гормон стресса кортизол. При длительном напряжении он остается повышенным, что ведет к истощению надпочечников и подавлению иммунитета. Снижается выработка лимфоцитов и замедляется синтез интерферонов, из-за чего иммунная система хуже распознает вирусы на слизистых, и риск заражения ОРВИ растет.
Хроническая усталость усугубляет ситуацию. Регулярный сон менее шести часов снижает уровень мелатонина и витамина D, необходимых для иммунитета, и повышает выработку провоспалительных веществ. Это ослабляет местную защиту, позволяя вирусам быстрее проникать в клетки, а симптомы могут проявиться даже после незначительного контакта с носителем инфекции.
Неполноценное питание в условиях стресса дополнительно ослабляет организм. Дефицит витаминов, белков и жиров ухудшает образование иммунных клеток и замедляет восстановление тканей. Чтобы поддержать здоровье, эксперт советует обеспечить полноценный отдых, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки, которые помогают утилизировать избыток кортизола. Важно вовремя замечать признаки переутомления и давать себе время на восстановление.
Ранее врач Светлана Борзакова рассказала, как не заразиться родителю, когда болеет ребенок.