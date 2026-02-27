Экс-президент США Клинтон начал давать показания по делу Эпштейна

Напомним, до этого в Минюстом США были опубликованы данные о преступлениях скандального финансиста. В материалах дела были указаны имена многих европейских и американских политиков. В МИД РФ прокомментировали эту информацию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что изучение материалов вызывает тошнотворную реакцию.