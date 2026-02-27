Экс-президент США Клинтон начал давать показания по делу Эпштейна

Конгресс США начал слушания по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В пятницу, 27 февраля, показания начал давать бывший президент Штатов Билл Клинтон. Об этом стало известно из расписания заседаний конгресса.
Отмечается, что заседание проходит в закрытом режиме. Журналистам не разрешено присутствовать во время допроса бывшего политика. Остается неизвестным, что именно рассказал бывший президент Америки.
В четверг Хиллари Клинтон, бывшая госсекретарь США, дала показания, аналогичные супругу Клинтона. В письменных показаниях, опубликованных в соцсети Х, она заявила, что якобы не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров.
Напомним, до этого в Минюстом США были опубликованы данные о преступлениях скандального финансиста. В материалах дела были указаны имена многих европейских и американских политиков. В МИД РФ прокомментировали эту информацию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что изучение материалов вызывает тошнотворную реакцию.