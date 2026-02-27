Преступность в Башкирии снижается: что стало известно из доклада главы МВД республики

Сегодня, 27 февраля, состоялось 30-е заседание Государственного Собрания Башкирии, в ходе которого министр внутренних дел республики Александр Воронежский доложил о состоянии правопорядка в регионе за прошлый год.
По итогам 2025-го общая преступная активность в республике снизилась на 4%. Зафиксировано уменьшение числа тяжких преступлений, грабежей и краж всех форм собственности. Сократилась уличная, рецидивная и бытовая преступность, в том числе совершенная в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейским удалось раскрыть порядка 20,5 тысячи преступлений, из них пять тысяч — тяжких и особо тяжких, а также более 800 преступлений прошлых лет.
Особое внимание в докладе уделено борьбе с киберпреступностью. Воронежский отметил, что республиканская программа профилактики таких правонарушений объединила усилия всех министерств и ведомств. Комплекс принятых мер дал результат: количество преступлений в интернете сократилось, а сумма причиненного гражданам ущерба снизилась на 700 миллионов рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.