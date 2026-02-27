ЦРТС проверил работу нижегородских перевозчиков: найдено более 60 нарушений

Так, 26 февраля сотрудники ЦРТС проверили семь автобусов маршрута № 81, обслуживаемых ООО «Мещеряков и Компания». По итогу было выявлено 50 нарушений, среди которых: поломка стационарного валидатора, отсутствие видеорегистраторов, заднего указателя маршрута, аварийного молота, надписей и наклеек в салоне, загрязнение кузова и салона, износ обивки сидений, трещины на лобовом стекле, нехватка информации о водителе, присутствие несанкционированной рекламы. Также были проверены восемь автобусов маршрута № 83, обслуживаемых ООО «Столица-Авто».