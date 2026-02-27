Ричмонд
НАСА: высадка астронавтов на Луну может состояться в 2028 году

Высадка астронавтов на Луну может быть проведена в начале или в конце 2028 года, заявил глава NASA Джаред Айзекман.

Источник: Аргументы и факты

По его словам, возможность для миссии Artemis III может открыться к середине 2027 года, что позволит провести пилотируемую высадку на Луну в 2028 году.

Ранее в рамках Artemis III планировалось высадить астронавтов, однако сейчас миссия будет сосредоточена на тестировании скафандров и проверке связи между аппаратом и посадочным модулем.

Айзекман подчеркнул, что прямого перехода от беспилотного полета к пилотируемому обходу Луны и затем к высадке не существует. Для успешной высадки необходимы промежуточные этапы и тщательная подготовка всех систем. Запуск следующих двух миссий планируется на 2028 год.