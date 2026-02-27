Производство СПГ в России в январе составило рекордные 3,3 млн тонн

В настоящее время на территории РФ работают два крупнотоннажных предприятия по сжижению природного газа: «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». Ещё один объект — «Арктик СПГ-2» (его первая очередь) — на официальном уровне ещё не введён в эксплуатацию, однако в СМИ поступала информация об отгрузке пробных партий продукции с этого завода в Китай. Помимо этого, работают два среднетоннажных завода в Балтийском регионе: «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк». Оба эти актива включены в санкционный перечень Министерства финансов Соединённых Штатов Америки.