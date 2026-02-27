Ричмонд
Производство СПГ в России в январе составило рекордные 3,3 млн тонн

Россия в январе 2026 года произвела 3,3 млн тонн сжиженного природного газа, что стало абсолютным рекордном для одного месяца.

Источник: Аргументы и факты

В первый месяц 2026 года в России было изготовлено 3,3 миллиона тонн сжиженного природного газа. Это наивысшее месячное значение за всю историю наблюдений, которое было зафиксировано в условиях максимальных за всё время объёмов поставок в европейские страны, следует из данных Росстата.

Выпуск СПГ в январе превысил показатель аналогичного месяца предыдущего, 2025 года, на 8,3%, а также оказался на 9% больше, чем результат декабря 2025 года. Предшествующий рекордный уровень, как отмечено в данных Росстата, был достигнут в декабре 2024 года.

В настоящее время на территории РФ работают два крупнотоннажных предприятия по сжижению природного газа: «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». Ещё один объект — «Арктик СПГ-2» (его первая очередь) — на официальном уровне ещё не введён в эксплуатацию, однако в СМИ поступала информация об отгрузке пробных партий продукции с этого завода в Китай. Помимо этого, работают два среднетоннажных завода в Балтийском регионе: «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк». Оба эти актива включены в санкционный перечень Министерства финансов Соединённых Штатов Америки.

