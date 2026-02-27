Ростовская область вошла в топ-5 промышленных регионов-лидеров страны

Ростовская область второй год подряд удерживает позиции в пятерке лучших регионов России по эффективности промышленной политики. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона итоги развития донской промышленности за 2025 год показали положительную динамику, а объем федеральной поддержки местных производителей достиг 25,5 млрд рублей.
Среди ключевых достижений глава региона отметил запуск новых производств и технологические новинки. Например, были представлены кормоуборочный комбайн F 2750 и трактор 3580, снегоуборочная машина и пресс подборщик. Освоили выпуск электровоза ЭМКА2 из российских комплектующих.
Также на Дона запустили производство компонентов для компьютерной техники и создали робота-укладчика для композитного крыла МС-21.
Успешно развивается и внешнеэкономическая деятельность: был отгружен реактор для АЭС «Аккую» в Турции, расширяется сотрудничество с Республикой Беларусь.
Важными инфраструктурными результатами стали второе место регионального Фонда развития промышленности по объемам совместных займов в стране и сохранение позиций в топ-5 лидеров по догазификации (подключено более 7 тысяч домов).
— Нам необходимо находить новые рынки, технологии и партнеров, активно применять меры господдержки и привлекать инвестиции, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
На 2026 год поставлена задача ввести не менее шести новых производств с инвестициями на общую сумму в 74 млрд рублей. Также в регионе планируют развивать микроэлектронику и станкостроение, намерены усилить подготовку инженерных кадров.
