В Госдуму внесли проект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах

Такую рекламу, например, нельзя будет размещать на расстоянии менее 100 метров (без учета искусственных и естественных преград) от территорий железнодорожных вокзалов и автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, на станциях метрополитена, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых, жилищных и гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению.