Психолог Безделев объяснил, как заставить мозг работать всю жизнь

Одним из ключевых факторов психического здоровья названа физическая активность. Регулярные умеренные аэробные нагрузки по 150 минут в неделю улучшают кровообращение мозга и замедляют его возрастные изменения. По словам специалиста, у людей с активным образом жизни мозг по данным МРТ может выглядеть на год моложе, а риск когнитивных нарушений снижается. Даже ежедневные прогулки от трех до пяти тысяч шагов способны задержать когнитивный спад на несколько лет, замедляя накопление патологических белков, связанных с деменцией.