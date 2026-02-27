Психолог Безделев объяснил, как заставить мозг работать всю жизнь

Люди, которые ежедневно читают, решают задачи или осваивают новые навыки, в зрелом возрасте сохраняют более устойчивые когнитивные способности. Об этом RuNews24.ru рассказал клинический психолог, автор метода нейроцифрологии Вадим Безделев.
Эксперт отметил, что исследования фиксируют прямую связь между интеллектом и продолжительностью жизни. Участники с высокой вербальной беглостью жили в среднем на девять лет дольше тех, кто испытывал трудности с подобными заданиями.
Одним из ключевых факторов психического здоровья названа физическая активность. Регулярные умеренные аэробные нагрузки по 150 минут в неделю улучшают кровообращение мозга и замедляют его возрастные изменения. По словам специалиста, у людей с активным образом жизни мозг по данным МРТ может выглядеть на год моложе, а риск когнитивных нарушений снижается. Даже ежедневные прогулки от трех до пяти тысяч шагов способны задержать когнитивный спад на несколько лет, замедляя накопление патологических белков, связанных с деменцией.
Важную роль играет и социальная вовлеченность. Изоляция, одиночество и хронический стресс повышают риск депрессии и ускоряют угасание когнитивных функций. Поддержка социальных связей, участие в групповых занятиях и общение с близкими служат защитой для мозга, улучшая не только эмоциональное состояние, но и общее психическое здоровье.
Психическое здоровье напрямую зависит от повседневных привычек. Чтобы сохранять ясность ума и эмоциональную стабильность в старости, необходимо регулярно тренировать мозг, двигаться, высыпаться, полноценно питаться и не замыкаться в себе.
Ранее невролог Байбин Чин раскрыл простой тест, который может помочь выявить деменцию.