Более двух тысяч омских школьников учились спасать жизни

27 февраля в минздраве Омской области рассказали о проекте «Знаю. Умею. Спасаю». За 2025 год мероприятия, организованные территориальным центром медицины катастроф, посетили более двух тысяч школьников из 16 образовательных учреждений. Опытные спасатели учили подростков навыкам оказания первой помощи, действиям при ЧС.
Практические занятия прошли в школах Муромцевского, Седельниковского, Колосовского, Крутинского, Большеуковского, Большереченского и Знаменского районов — всего проект заинтересовал более 400 человек. В числе проведенных мероприятий — соревнования «Спасаю жизнь!», в них участвовали 14 команд. Старт пилотным выездным сборам был дан в Русско-Полянском районе — школьники и преподаватели проявили к ним большой интерес.
«Практические занятия дают возможность молодым людям научиться техникам наложения повязок при травмах и переломах, приемам проведения сердечно легочной реанимации. Медики рассказывают, как действовать при укусах диких животных и насекомых, что обязательно должно быть в походной аптечке и как оказать первую помощь товарищу, потерявшему сознание», — говорится в сообщении.
Образовательный проект включил элементы патриотического воспитания и медицинской профориентации. По окончании сборов ребят проанкетировали. Проанализировав обратную связь, организаторы решили расширить программу. В обновленный курс добавят больше практики и тему «Выживание в экстремальных условиях».
Ранее мы писали, что в минздраве назвали бесполезными иммуномодуляторы без рецепта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омичи дышали сероводородом и оксидами азота и углерода.