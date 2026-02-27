Более двух тысяч омских школьников учились спасать жизни

Практические занятия прошли в школах Муромцевского, Седельниковского, Колосовского, Крутинского, Большеуковского, Большереченского и Знаменского районов — всего проект заинтересовал более 400 человек. В числе проведенных мероприятий — соревнования «Спасаю жизнь!», в них участвовали 14 команд. Старт пилотным выездным сборам был дан в Русско-Полянском районе — школьники и преподаватели проявили к ним большой интерес.