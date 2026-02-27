Прокуратура раскритиковала ЖКХ за метровые снежные валы и нерасчищенные дороги

Прокуратура Гомельской области раскритиковала работу жилищно-коммунальных служб, а также дорожных служб, потребовав устранить выявленные упущения.
Отмечается, что в большинстве случаев работники ЖКХ оперативно реагировали на обильные снегопады, проводили комплексные работы по расчистке основных магистралей области, обрабатывали дороги противогололедными средствами.
Однако, определенные проблемы в сфере ЖКХ, связанные с вызовами погоды, зафиксированы с Мозыре, Чечерске, Речице, Петрикове, а также в самом Гомеле.
Наибольшие проблемы — в Мозыре, где «образовывались снежные валы шириной более метра, которые в отдельных местах вовсе блокировали пешеходные переходы и места стоянок транспортных средств».
В Гомеле сотрудники прокуратуры выявили факты несвоевременной очистки крыш и фасадов зданий от наледи, сосулек и снега. В Речицком и Петриковском районах были обнаружены стихийные гонки, спуск по которым создавал реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку имелся выезд на проезжую часть.
В общей сложности прокуратура Гомельской области вынесла 9 представлений об устранении нарушений требований безопасности, а также 57 предписаний. Помимо этого, в местные исполнительные и распорядительные органы были направлены пять информационных записок.
