Восемь музеев Петербурга пустят женщин бесплатно 8 марта

Государственный музей-заповедник «Петергоф» анонсировал акцию, в рамках которой женщины смогут безвозмездно посетить два своих знаковых объекта. Речь идет о Большом дворце в Петергофе и Большом Меншиковском дворце в Ораниенбауме. Для прохода потребуется оформить бесплатный билет в кассах непосредственно в день визита. Первый из них будет работать с половины одиннадцатого утра до шести вечера, второй принимает гостей сеансами: с полудня до половины второго и с четверти четвертого до без четверти пять.