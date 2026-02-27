Этери Тутберидзе призвала Томаса Баха извиниться из-за ситуации с Валиевой

«На прошлой Олимпиаде господин Бах высказался, что я не так приняла Камилу Валиеву при выходе со льда. Не ему обсуждать это, ему есть чем заняться. Я до сих пор ожидаю от него официальных извинений. Не было там ничего, кроме разбора проката», — сказала тренер в эфире Okko.
По её словам, обсуждение проката — прямая обязанность наставника, а драматизировать ситуацию не стоит. Она напомнила, что Валиева заняла четвёртое место, что само по себе является высоким результатом.
А в начале месяца глава WADA Витольд Банька признал, что ему «некомфортно» видеть тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Италии. При этом он подчеркнул, что юридических оснований для её отстранения нет.
