Этери Тутберидзе призвала Томаса Баха извиниться из-за ситуации с Валиевой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявила, что по-прежнему ожидает официальных извинений от бывшего президента МОК Томаса Баха. Во время Олимпиады в Пекине Бах выразил недоумение тем, как фигуристку встретили после произвольной программы на фоне допингового скандала.

Источник: Life.ru

«На прошлой Олимпиаде господин Бах высказался, что я не так приняла Камилу Валиеву при выходе со льда. Не ему обсуждать это, ему есть чем заняться. Я до сих пор ожидаю от него официальных извинений. Не было там ничего, кроме разбора проката», — сказала тренер в эфире Okko.

По её словам, обсуждение проката — прямая обязанность наставника, а драматизировать ситуацию не стоит. Она напомнила, что Валиева заняла четвёртое место, что само по себе является высоким результатом.

А в начале месяца глава WADA Витольд Банька признал, что ему «некомфортно» видеть тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Италии. При этом он подчеркнул, что юридических оснований для её отстранения нет.

