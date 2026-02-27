Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам пояснили, какие СМС нельзя хранить на телефоне

Волгоградцам рассказали, какие СМС нельзя хранить в телефоне, которые могут помочь злоумышленникам в случае кражи смартфона.

Источник: Taylor Grote/CC0

Всего отмечают три типа сообщений, которые могут сыграть злую шутку при потери телефона.

Первый опасный тип сообщений — это коды подтверждения от банков. Если код одноразовый, мошенники все равно смогут по горячим следам выйти с помощью него к вашим личным данным. Старый СМС-код можно использовать для восстановления пароля при обращении в службу поддержки.

Также нельзя хранить в телефоне сообщения с изображениями ваших личных документов — паспорта, СНИЛСа, ИНН, водительских прав. Данные аферисты могут использовать при оформлении микрозаймов или для приобретения сим-карты. Лучше хранить данные изображения в облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.

Также эксперты советуют чистить переписки с близкими, где могли остаться ПИН-коды, домашние адреса, а также ответы на секретные вопросы.