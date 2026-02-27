50 тысяч рублей за тушу медведя: в Башкирии планируют платить за убийство диких животных

Министерство природопользования и экологии Башкирии разработало проект порядка выплат охотникам за добычу диких животных. Мера призвана снизить угрозу безопасности граждан и сдержать распространение бешенства в регионе.
Согласно проекту, за добычу бурого медведя охотник сможет получить 50 тысяч рублей, за волка — 30 тысяч, за лисицу — 3 тысячи. Выплаты будут производиться из республиканской казны и рассчитаны на период с 2026 по 2028 годы.
В ведомстве пояснили, что необходимость сокращения численности хищников вызвана сложной эпизоотической обстановкой. В прошлом году в республике зафиксировали около 500 случаев заходов диких животных в населенные пункты, зарегистрировано шесть случаев бешенства среди плотоядных и четыре нападения медведей на людей.
Охотник, добывший зверя, обязан доставить тушу или шкуру для утилизации под контролем ветеринарной службы — это необходимо для проведения исследований и предотвращения распространения инфекций.
Добыча животных может проводиться как в рамках любительской и спортивной охоты, так и при регулировании численности охотничьих ресурсов.
В настоящее время проект проходит правовую и антикоррупционную экспертизу. Ожидается, что после утверждения документа выплаты станут действенным стимулом для охоты на хищников в регионе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.