50 тысяч рублей за тушу медведя: в Башкирии планируют платить за убийство диких животных

Согласно проекту, за добычу бурого медведя охотник сможет получить 50 тысяч рублей, за волка — 30 тысяч, за лисицу — 3 тысячи. Выплаты будут производиться из республиканской казны и рассчитаны на период с 2026 по 2028 годы.