Солнце устроит «погодные качели» 1 марта, россиян ждут мигрени и скачки давления

Конец февраля традиционно считается сезоном магнитных бурь, однако в этом году Солнце демонстрирует нехарактерное затишье, предупреждают учёные Института космических исследований РАН. Вечером 27 февраля геомагнитный фон может незначительно усилиться, но серьёзных возмущений не ожидается. Более активной обстановка станет уже завтра, ближе к обеду. Хотя это ещё не магнитная буря, люди, чувствительные к перепадам погоды, могут испытывать эмоциональную перегрузку и лёгкое недомогание.