Солнце устроит «погодные качели» 1 марта, россиян ждут мигрени и скачки давления

Конец февраля традиционно считается сезоном магнитных бурь, однако в этом году Солнце демонстрирует нехарактерное затишье, предупреждают учёные Института космических исследований РАН. Вечером 27 февраля геомагнитный фон может незначительно усилиться, но серьёзных возмущений не ожидается. Более активной обстановка станет уже завтра, ближе к обеду. Хотя это ещё не магнитная буря, люди, чувствительные к перепадам погоды, могут испытывать эмоциональную перегрузку и лёгкое недомогание.
Наиболее напряжённым днём может стать 1 марта. Вероятность ощутимых симптомов, таких как головная боль, мигрень и скачки давления, значительно возрастает. График Kp демонстрирует постепенный подъём активности: после обеда ожидается уверенная жёлтая зона с отдельными всплесками, что опасно близко к уровню слабых магнитных бурь G1-G2.
Несмотря на текущее относительное спокойствие, расслабляться не стоит. Солнце непредсказуемо, и одного импульса достаточно, чтобы кардинально изменить прогноз. Ближайшие три дня, вероятно, пройдут без серьёзных космических катаклизмов, однако к первому дню весны напряжение возрастёт.
Ранее сообщалось, что учёные зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца. Несмотря на силу явления, исследователи успокаивают: текущая вспышка не представляет угрозы для Земли. Активные области на светиле живут недолго, и к тому моменту, когда эта сторона звезды повернётся к нашей планете, от взрыва останутся лишь «обломки».
