Эксперт по ЖКХ предупредил о рисках для жильцов за оставленные в подъезде вещи

Кроме того, если среди хранимых вещей окажутся ценные предметы, они будут переданы на ответственное хранение, но за это также придется платить. Эксперт подчеркнул, что проще и дешевле своевременно привести подъезд в порядок, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат.