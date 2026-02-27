Эксперт по ЖКХ предупредил о рисках для жильцов за оставленные в подъезде вещи

Жильцы многоквартирных домов, оставляющие личное имущество на лестничных клетках или в общих тамбурах, рискуют потерять свои вещи. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил, что игнорирование предписаний может привести к принудительному изъятию имущества с последующими финансовыми последствиями для владельца. Об этом пишет «Абзац».
«Когда двери не открывают или вещи из холла не убирают, приставы назначают день принудительного исполнения. Вскрыть помещение или тамбурную дверь могут с привлечением сотрудников полиции и понятых», — рассказал Бондарь.
Процедура изъятия имущества начинается после обращения надзорных органов в суд. Приставы дают владельцу пять дней для добровольного устранения проблемы. В случае невыполнения требований, привлекаются грузчики и транспорт, а все расходы за эти услуги ложатся на собственника.
Кроме того, если среди хранимых вещей окажутся ценные предметы, они будут переданы на ответственное хранение, но за это также придется платить. Эксперт подчеркнул, что проще и дешевле своевременно привести подъезд в порядок, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат.
