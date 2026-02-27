По ком звонят встревоженные колокола: К чему приведёт изъятие восьмисот церквей у Молдавской митрополии — мнение

И дело не в юридических формулировках — дело в том, что для тысяч людей эти стены истинно святы: здесь крестили их дедов, здесь венчали отцов, здесь отпевали матерей. Поспешное изъятие обратит каменные своды в холодные руины, а спор о собственности — в живую рану народной памяти. Уже слышны тревожные отголоски: совсем недавно в селе Деренеу полиция оцепила храм, как крепость. И это лишь первый тяжкий звон колокола — а ведь, как сказано, никогда не спрашивай, по ком он звонит: он звонит и по тебе. И каждый внемлющий услышит этот звон — как собственный.