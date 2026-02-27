Российская теннисистка Чараева отказалась от предложения о смене гражданства

«Но я пока что не думаю об этом, не рассматриваю. Хочу больше сфокусироваться на теннисе, рейтинге, планах», — подчеркнула Чараева.
23-летняя Чараева занимает 138-е место в рейтинге WTA. В феврале она победила на турнире WTA125 в Мадриде, выиграв свой крупнейший титул в карьере.
Ранее теннисист Сарксян сменил российское спортивное гражданство на армянское. В его активе пока значатся два выигранных титула на турнирах ITF, но только в парном разряде.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.