Российская теннисистка Чараева отказалась от предложения о смене гражданства

Российская теннисистка Алина Чараева в беседе с «Чемпионатом» рассказала, что получала предложения о смене спортивного гражданства от зарубежных федераций. По словам спортсменки, они были готовы помочь ей на фоне сложностей, с которыми сталкиваются российские атлеты.

Источник: Life.ru

«Но я пока что не думаю об этом, не рассматриваю. Хочу больше сфокусироваться на теннисе, рейтинге, планах», — подчеркнула Чараева.

23-летняя Чараева занимает 138-е место в рейтинге WTA. В феврале она победила на турнире WTA125 в Мадриде, выиграв свой крупнейший титул в карьере.

Ранее теннисист Сарксян сменил российское спортивное гражданство на армянское. В его активе пока значатся два выигранных титула на турнирах ITF, но только в парном разряде.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.