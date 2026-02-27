Российская теннисистка Чараева отказалась от предложения о смене гражданства

Российская теннисистка Алина Чараева в беседе с «Чемпионатом» рассказала, что получала предложения о смене спортивного гражданства от зарубежных федераций. По словам спортсменки, они были готовы помочь ей на фоне сложностей, с которыми сталкиваются российские атлеты.