Bloomberg: Сооснователь «Яндекса» отказался от российского гражданства

Сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож отказался от российского гражданства спустя почти два года после продажи своих акций в компании. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
— Основатель «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданство спустя почти два года после того, как продал свои акции в ведущей поисковой системе страны, чтобы полностью сосредоточиться на развитии своей голландской компании Nebius Group NV, — говорится в материале.
По данным журналистов, предприниматель обладает гражданством Израиля и проживает в этой стране более десяти лет, передает агентство.
